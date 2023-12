Pagelle Atalanta-Lecce | TOP e FLOP del match Serie A

(Di sabato 30 dicembre 2023) Al Gewiss Stadium di Bergamo, ilvalido per la giornata diA 2023/2024 tra: ledelI top ee i voti ai protagonisti delvalido per la giornata diA 2023/24:. TOP: Lookman: Krstovic VOTI: a fine partita(3-4-2-1): Carnesecchi 7; De Roon 6,5, Djimsiti 6, Kolasinac 6,5; Zappacosta 4, Pasalic 6,5, Ederson 6, Ruggeri 6; Koopmeiners 6+, Lookman 7,5; Scamacca 5. SOSTITUTI: Muriel 6, Miranchuk SV, Adopo 5, Holm 5, Zortea 6. All. Gasperini. 7(4-3-3): Falcone 6; Gendrey 5, Baschirotto 5, Touba 5,5, Gallo 6,5; Rafia 5,5, ...

Commenta per primo- Lecce 1 - 0 Carnesecchi 6,5: poker di gare di fila da titolare, sbaglia un rinvio di troppo in una situazione tranquilla ma para sul tiro potente di Kaba prima e Oudin alla fine, salvando ...D'Aversa 6: la prepara bene, incarta a tratta l'. Ma un gioiello di Lookman decide la gara.SERIE A - L'Atalanta mette in cassaforte una sofferta vittoria casalinga contro il Lecce. Nel lunch match della 18a giornata, al Gewiss Stadium ...Con un destro piazzato all'angolino nel secondo tempo Lookman permette all'Atalanta di superare il Lecce e di portarsi in piena zona Europa. Nel primo tempo i nerazzurri vanno vicini al vantaggio con ...