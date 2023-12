Pagelle Atalanta-Lecce 1-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ledi1-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la diciottesima giornata di. Partita dai due volti, con un primo tempo senza troppe emozioni e con molta imprecisione da ambo le parti. Poi, nella seconda frazione, sale in cattedra il solito Ademola Lookman che decide il match. Un successo probabilmente meritato per gli uomini di Gasperini, che hanno colpito anche due pali con Scamacca e Pasalic, ma anche la squadra di D’Aversa ha avuto le sua chances. Carnesecchi a 2? dalla fine si è reso protagonista di una bella parata decisiva su Oudin. GLI HIGHLIGHTS(3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; De Roon 6, Djimsiti 6.5, Kolasinac 6.5; Zappacosta 5 (19’st Zortea 6), Ederson ...