Padovan tuona | «Acerbi vive in un altro mondo | parole insensate»

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 dicembre 2023)ha parlato die delle sue dichiarazioni al termine di Genoa-Inter, partita pareggiata ieri sera 1-1 a Marassi. Il giornalista critica. ALL’ATTACCO ? Giancarlocritica ledi Francesconel post Genoa-Inter: «in unperché la prima conferenza stampa l’Inter ha detto che l’obiettivo era di vincere lo scudetto. Quindifuori strada. Poi non so quando la Juventus ha speso 200 milioni, quest’anno no sicuro. Ne ha spesi tanto, se li ha spesi, due mercati fa. E poi chi spende tanto non significa che vince, vedi Chelsea e Manchester United. Mi pare un’uscita sia fuori tempo, che fuori contesto. Uscita fuori dall’ordinario». Le suesu Radio ...