“Pace giusta | Europee | diritti” La spifferata di Breda sul discorso di Mattarella

Leggi su iltempo

(Di sabato 30 dicembre 2023) Sergiocercherà di non essere troppo ansiogeno nel suodi fine anno. “Non piace a nessuno, infatti, caricare il futuro di dubbi e incertezze, nel momento in cui si fanno gli auguri. Si rischierebbe di alimentare il pessimismo, con effetti deprimenti, se non paralizzanti, sull'intero Paese. Perché è alla gente comune, non alla politica, che questo tipo disi rivolge”, il ragionamento sul Corriere della Sera del quirinalista Marzio. Il giornalista svela però che il presidente della Repubblica affronterà un tema in particolare, senza soprassedere: “non se la sente di trascurare un tema angoscioso e terribilmente concreto come la ‘guerra mondiale a pezzi', che insanguina il Pianeta e di ignorare le conseguenze che una simile concatenazione di conflitti può ...