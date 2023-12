Ostia | musica e cabaret per aspettare l’ultimo giorno dell’anno

(Di sabato 30 dicembre 2023), 30 dicembre 2023- E se l’attesa del Capodanno fosse essa stessa il Capodanno? A Piazza Anco Marzio, punto di ritrovo per eccellenza del X Municipio, è spuntato da giorni un grande palco. Ci si prepara ad attenderecon un evento da non perdere, ad ingresso gratuito: l’appuntamento è per il 30 dicembre dalle 18:00. Il programma della serata – ore 18 dj set Dj Edo – ore 18:30Andrea Perroni – ore 19:35 Orchestraccia – ore 20:45 dj set Dj Edo Foto: Instagram, @municipioX ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

L'appuntamento per salutare il nuovo anno è domani sera alle 21,30 per una notte die ... a Torre Maura e a Casal De Pazzi, questa sera alle 18, ad esempio, sono in programma a, in piazza ...Si è conclusaFilm Festival Italiano , una rassegna che ha omaggiato l'arte in genere, il cinema, la, lo sport, il sociale, l'ambiente e la romanità, con la direzione artistica di Francesca Piggianelli ...Una Vice City con dodici ore di musica no stop per brindare al nuovo anno. L’evento, unico nella storia, si terrà a Roma nella celebre location CieloTerra solo il 31 dicembre: 3000 mq ...Tanti i premi consegnati durante la rassegna che ha omaggiato l’arte in genere, il cinema, la musica, lo sport, il sociale, l’ambiente e la romanità ...