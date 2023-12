Ostia Denunciato 28enne per droga e materiale esplosivo

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Agenzia Nova) – Nell’ambito di un piano straordinario di controllo, i carabinieri della stazione dihannoper omessa denuncia diesplodente un cittadino sudamericano di 28 anni. L’uomo, fermato per un controllo in via Vincon, a seguito di perquisizione e’ stato trovato in possesso di 2,5 chili diesplodente (tubi di lancio e candelotti privi di marchio CE). L’uomo aveva con se anche 30 grammi di hashish gia’ suddivisi in dosi per cui verra’in stato di liberta’ anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Dopo il sequestro della Guardia di Finanza di 1600 fra petardi e bombe di Osimhen, ieri ... L'uomo è stato in stato di libertà. In via dell'Omo, invece, i finanzieri del gruppo ...