Ospiti Domenica In 31 dicembre 2023 | chi sarà in studio da Mara Venier

...e le case di accoglienza comunali saranno garantiti pasti sociali (pranzo e cena) per gli, ... in via Quintino Sella 128, come di seguito specificato:31 dicembre: Cenone degli Abbracci (...... collegamenti con i campi di gara, commenti degliin studio e analisi degli episodi arbitrali esaminati alla moviola. La serata continuerà alle 22:40 con LaSportiva , in diretta ...Verissimo e Domenica In tornano in onda nell’ultimo weekend del 2023. Silvia Toffanin andrà in onda con lo speciale “Verissimo – Le Storie” sabato 30 e domenica 31 dicembre. Domenica Mara Venier, ...I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare ...