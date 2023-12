Orrore | lenta agonia | il Milan vince | ma dopo il fischio finale è l' inferno

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023)il pareggio in extremis conquistato a Salerno, iltorna alla vittoria a San Siro superando 1-0 il Sassuolo, sotto gli occhi di Van Basten presente tribuna, grazie a un gol di Pulisic al 14' della ripresa. Con questi tre punti i rossoneri salgono a quota 36 rafforzando il terzo posto in classifica, dove hanno tre punti di vantaggio sulla Fiorentina quarta e 9 di ritardo dall'Inter capolista. Prosegue il momento no dei neroverdi che incassano la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite e restano fermi al 16° posto con 16 punti, solo due in più sulla zona retrocessione. Sin dai primi minuti, come riporta la cronaca di Adnkronos, ilparte con il piede schiacciato sull'acceleratore. Al 3' Leao si libera sulla sinistra e la mette in mezzo, ma è fuorigioco, al 7' ancora un'opportunità per ilcon un ...