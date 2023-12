Oroscopo Vergine 2024 | le previsioni da Fox a Simon & The Stars | “Un anno altalenante”

Leggi su cultweb

(Di sabato 30 dicembre 2023) Vediamo come sarà l’delper la, con l’ausilio dei grafici preparati da Paolo Fox e svelati, come da tradizione, negli ultimi giorni dell’durante la trasmissione di Rai 2 I fatti vostri; per il settimo segno dello zodiaco si preannuncia unin bilico e, fatto di scelte difficili che, se prese con la giusta determinazione, potrperò portare a un vero cambiamento. Di seguito anche l’opinione di altri noti astrologi nostrani. Il grafico di Paolo Fox per l’della– fonte Rai 2Fox è molto chiaro nelle sue: “Lasi trova davanti ad un dilemma. C’è un’analisi su cosa buttare e cosa tenere. Siete in ballo con ...