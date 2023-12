Oroscopo del giorno Domenica 31 Dicembre 2023

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 dicembre 2023)del31quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.di oggi Ariete Predominanza della passione nell’amore e nei sentimenti all’interno di una giornata che sarà abbastanza felice e beata per te se solo metterai qualcosa da parte tua. Non forzare le situazioni, non ne hai bisogno, tutto andrà naturalmente proprio come lo vuoi e avrai una fine d’anno circondato dall’affetto dei tuoi cari.di oggi Toro Se vuoi avere una fine dell’anno luminosa e felice, non cercare di forzare nulla, lascia che tutto fluisca. Forse la giornata non va come avresti voluto, ma forse rimarrai sorpreso dal ...