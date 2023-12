Operazione Stop Fire | Nuovi Sequestri della Guardia di Finanza contro il Commercio Abusivo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 30 dicembre 2023) Pescara - Ulteriori sviluppi emergono dall'" condotta dai militari del Gruppodidi Pescara, che ha messo in luce una rete diillegale di circa 8.000 petardi potenzialmente pericolosi. Il materiale pirotecnico è stato scoperto in una bancarella di Pescara, dove veniva commercializzato senza la prevista licenza da parte di un cittadino italiano. L'attenzione dei finanzieri è stata catturata dalle numerose irregolarità formali riscontrate inizialmente, tra cui problemi di etichettatura e la mancanza di identificazione degli acquirenti in merito al possesso di porto d'armi o abilitazioni professionali necessarie per l'acquisto. La licenza di fochino e le autorizzazioni specifiche sono generalmente richieste per ...