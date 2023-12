Oltre 200 bombe carta nel furgone della ditta e polvere da sparo in casa | operaio ai domiciliari

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ finito agli arresti, al termine dell’udienza preliminare di convalida che si è conclusa nelle scorse ore, l’di 41 anni, originario di Salerno, arrestato ieri mattina dagli agentiGuardia di Finanza di Salerno, con l’accusa di fabbricazione e detenzione illegale di materiali esplodenti. Il 41enne, all’esito di un controllo ad opera delle Fiamme Gialle, è stato trovato in possesso 116nascoste in, 100 ordigni rudimentali nascosti neldell’azienda di cui era dipendente e del quale era alla guida, 28 inneschi pronti per il confezionamento, 75 ordigni trick track, circa 4mila chili dida, 1 matassa di spago, 2kg di miccia e del materiale per ...

