Olimpiadi Parigi 2024 | l’Ucraina potrebbe boicottare i Giochi dopo l’amissione degli atleti russi neutrali

(Di sabato 30 dicembre 2023) Quando mancano solo 209 giorni all’inizio ufficiale delledi, l’intricata situazione traa e Ucraina continua ad accendere il dibattito internazionale. Poche ore fa infatti, il ministro dello sport ucraino Matviy Bidnyi ha affermato in un’intervista rilasciata alla BBC di non escludere la possibilità di rinunciare ai. Un atto di protestail via libera del CIO alla partecipazione (sotto bandiera neutrale)individualie bielo. Una questione di principio quella mossa da Bidnyi: “Prima di tutto, non usiamo la parola boicottaggio in quanto tale. Diciamo che questa è la nostra posizione: non prenderemo parte alla competizione se gliche ...

Cindy Crawford e Kaia Gerber, oltre ai molteplici impegni con la moda nelle prossime stagioni, questa estate saranno aperinsieme ad Omega, per aggiungere un nuovo ricordo alla loro ...Pegula, già qualificata a2024, ha partecipato a Tokyo 2020, "Covid, non una vera esperienza. Queste potrebbero essere le mie ultime. Sono importanti per me, Coco e io giochiamo ...Forse Jessica Pegula ha le idee confuse sul doppio misto olimpico, ma molto chiare su come cambiare il torneo di tennis ai Giochi. E Fritz suggerisce: ...Da Bagnaia a Vingegaard, in ordine alfabetico, passando per Sinner e Spalletti: ecco chi ha lasciato il segno nello sport quest’anno a nostro insindacabile giudizio e chi è pronto a confermarsi nel 20 ...