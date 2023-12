Old Firm | il Celtic vince e stacca il Rangers in classifica

Il 21° capitolo del campionato scozzese mette sul piatto l'numero 438, con gli Hoops al comando con 48 punti e i Gers secondi con 5 lunghezze di ritardo, ma due gare da recuperare. Insomma, ...Quella di moltiplicare gli impegni nei giorni di festa è una tradizione tipicamente inglese, o per meglio dire britannica: anche in Scozia, infatti, programmano l', il sentitissimo derby di ...Fresh from putting three past Dundee in a dominant display on Boxing Day, Scottish champions Celtic return to Premiership action this afternoon in what is a highly anticipated Old Firm derby, with the ...Chris Sutton and Kris Boyd were critical of Cyriel Dessers performance for Rangers at Celtic; the Rangers No 9 missed a big first half chance and put another two shots wide in the 2-1 defeat; Rangers ...