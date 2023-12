Nuovo processo per Pietro Genovese | è accusato di evasione dai domiciliari

Nuovo processo per Pietro Genovese - è accusato di evasione AGI - È accusato anche di evasione Pietro Genovese, 24 anni, condannato in via definitiva a cinque anni e quattro mesi per la morte Gaia von ... (agi)

Investì e uccise due ragazze a Roma e ora è accusato di evasione : nuovo processo per Pietro Genovese E’ accusato anche di evasione Pietro Genovese , 24 anni, condannato in via definitiva a cinque anni e quattro mesi per la morte Gaia von Freymann e ... (feedpress.me)

Cisterna / Omicidio Desirée Mariottini - fissata l’udienza del nuovo processo d’Appello Cisterna – Inizierà il prossimo 17 aprile il nuovo processo d’Appello per il delitto di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna violentata e ... (temporeale.info)