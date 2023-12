Nota tattica di Genoa-Inter | Arnautovic diventa riferimento offensivo

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 dicembre 2023), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della crescita di. LATO POSITIVO – La partita colha visto un’in discreta difficoltà. Soprattutto dal punto di vista della manovra offensiva. Proprio per questa va sottolineata la prestazione di. L’uomo più atteso dopo l’infortunio di Lautaro Martinez, dopo una prova incoraggiante col Lecce ha trovato il suo primo gol in campionato. Coronando una chiara crescita personale. CRESCITA FISICA –è partito titolare per la terza gara consecutiva. Un fatto che evidentemente gli sta permettendo finalmente di trovare condizione fisica. ...