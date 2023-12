Non gioca più e “vuole andare via” | Mazzarri svela tutto

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 30 dicembre 2023) Napoli-Monza è stata anche la sfida delle polemiche inerenti a Giovanni Simeone. Il commento di Mazzari sull’argentino è stato però eloquente. Ancora serata amara per il Napoli, trattenuto sul pareggio dal Monza in quel del Maradona. Gli azzurri non sono infatti riusciti a venir fuori dall’incredibile momento negativo vissuto nelle ultime settimane, andando ad un passo dalla sconfitta anche contro i brianzoli. Lo 0-0 è infatti un risultato più che bugiardo per un incontro che ha seriamente rischiato di essere deciso dal calcio di rigore di Pessina, fallito però dall’ex Atalanta grazie anche ad una gran parata di Meret. Resta però il rammarico da parte del Napoli di aver perso ulteriori punti nonostante le tante occasioni a pochi passi dalla porta, come quelle capitate sui piedi di Anguissa e Di Lorenzo nel primo tempo nonché a Kvaratskhelia, Zerbin e Gaetano nella seconda frazione. Da ...