Noce moscata elisir di lunga vita? La risposta in una ricerca

Leggi su italiasera

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ha reso speciali i biscotti di Natale dei bambini di tutto il mondo e fatto la gioia degli chef alle prese con le besciamelle delle Feste, e a breve renderà ancora più ‘speziate’ le pietanze dei cenoni per Capodanno. Ma i meriti dellanon si fermano qui. E uno glielo attribuisce la scienza. Sembra infatti che un suo composto, chiamato ‘Nectandrin B’, sia stato in grado di prore significativamente la durata della– per ora – del moscerino della frutta, la Drosophila melanogaster, protagonista del test. Un’estensione fino al 42,6% rispetto al gruppo di controllo, che sembra essere “la più efficace finora raggiunta tra gli altri agenti”, spiegano itori autori di uno studio pubblicato su ‘Aging’. E così “abbiamo ipotizzato che NecB potesse possedere ...