Niani Finlayson uccisa dalla polizia | aveva chiamato per violenza domestica

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il dipartimento dello sceriffo di Los Angeles ha pubblicato il video di un agente che spara e uccide, la giovane di 27 anni che lo scorso 4 dicembreil numero di emergenza per. Lo riferisce il Guardian. Il filmato mostra il poliziotto Ty Shelton sparare alla ragazza 4 volte in circa tre secondi dopo essere entrato in casa sua. Il tutto sotto gli occhi della figlia di, Xaisha, di appena 9 anni. L’omicidio della 27enne è avvenuto a Lancaster, una città a nord della contea di Los Angeles, ha suscitato l’indignazione dell’opinione pubblica con gli attivisti per i diritti civili che si sono chiesti come mai laabbia usato la forza contro una donna checercato il loro ...

Un video choc inchioda un agente della polizia di Los Angeles , Ty Shelton, per la morte di, la 27enne uccisa lo scorso 4 dicembre nella sua abitazione dopo aver chiamato il 911 per un incidente di violenza domestica. Nel filmato sono stati ripresi quattro colpi di arma da ...Proteste e polemiche per la morte diL'uccisione della 27enne ha scatenato molte proteste.