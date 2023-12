Nella ciclicità della terra la siccità annienta i sogni

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 30 dicembre 2023) John Wayne annuì più volte e si strinse bene addosso lo scialle. “Capisco” disse pensieroso. “Non si tratta soltanto d’inquietudine. Stette a lungo lassù. Mentre guardava la valle, Joseph sentì invadersi le vene da un caldo fluido d’amore. “Èmia” disse semplicemente, e i suoi occhi brillarono di lacrime e il cervello gli si empì di meraviglia all’idea che gli appartenesse. Il desiderio del suo sguardo divenne rapacità mentre guardava in basso la lunga valle verde. La sua fame di possesso si fece passione. Joseph fu stupito un momento. “Credo di comprendere quello che intendi, Juanito, ma avrai bisogno di denaro per bere un bicchiere quando vai in città. E avrai bisogno di danaro per una ragazza, di tanto in tanto.” Thomas comprendeva gli animali, ma non capiva gli esseri umani e non se ne fidava molto. Aveva poco da dire agli uomini. “Dopo tutto” disse incerto ...