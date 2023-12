NBA | risultati della notte 30 dicembre | Oklahoma vince il big match contro Denver | mentre i Clippers fermano la rimonta di Ja Morant

(Di sabato 30 dicembre 2023) Nellaitaliana di oggi si sono giocate dieci partitestagione 2023-2024 di NBA . Giornata ricca, dunque, di sfide interessanti e con tante delle stelle che stanno brillando sui parquet americani quest’anno in campo. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite. Vincono i Washington Wizards, privi di Danilo Gallinari, che si impongono sui Brooklyn Nets per 110-104.con emozioni altalenanti, con i Nets che partono forte, i Wizards che rispondono nel secondo quarto, poi parziale favorevole a Brooklyn che nel terzo quarto va anche sul +9, ma poi crolla e Washingtoncon i 26 punti di Kyle Kuzma. Vittoria anche per i Boston Celtics, che superano i Toronto Raptors 120-118. Sedicesima vittoria su sediciinterni per Boston, che però rischia molto. Dopo aver toccato il ...

È proseguita questa notte la stagione 2023-2024 di NBA. Dalle ore 1:00 italiane in poi si sono disputati nove incontri di regular season e come ... (oasport)

Prende il via la stagione regolare NBA 2023 - 2024 , con i campioni in carica dei Denver Nuggets che ospitano i Los Angeles Lakers e a seguire l’altro ... (sportface)

Altra grande notte in NBA, con ben otto partite andate in scena nella notte per la regular season 2023-2024. Scende in campo anche il nostro Simone ... (oasport)

Altra grande notte in NBA, con ben otto partite andate in scena nella notte per la regular season 2023-2024. Scende in campo anche il nostro Simone ... (oasport)

Prende il via la stagione regolare NBA 2023 - 2024 , con i campioni in carica dei Denver Nuggets che ospitano i Los Angeles Lakers e a seguire l’altro ... (sportface)

Boston si conferma imbattuta in casa (16 - 0) battendo anche Toronto con super Brown: di seguito tutti ie gli highlights della ...Altri giocatori hanno scomposto il movimento in parti eseguite meccanicamente, connon sempre efficaci. Alcuni non hanno mai risolto il problema: nel campionatosono ancora ricordate le ...L'allenatore dei Nuggets Michael Malone ha deciso tardi di far partire Peyton Watson al posto dell'attaccante infortunato Aaron Gordon, preferendolo a ...Negli altri risultati della notte, poi, ci sono state prestazioni da segnalare come quella di Tyrese Haliburton per la vittoria dei Pacers su Chicago. Il numero 0 di Indiana ha fatto 21 punti, 3 ...