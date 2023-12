NBA 2023 2024 | Gilgeous-Alexander schianta i Nuggets | vincono tutte le big a Est

Leggi su sportface

(Di sabato 30 dicembre 2023) Brilla la stella di Shainella notte italiana, in cui sono andate in scena dieci partite valide per la regular season NBA. Grazie ad una prestazione da 40 punti che ha permesso a Oklahoma City di superare per 119-93 i Denverdi Nikola Jokic (per lui doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi), il numero 2 dei Thunder ha dimostrato di non trovarsi per caso al quarto posto dell’MVP ladder, ovvero la classifica provvisoria per il titolo di MVP della stagione. Non è un caso neppure che davanti a lui ci sia Giannis Antetokounmpo, il quale ha messo un grande zampino sul successo numero 24 dei Milwaukee Bucks, in grado di superare per 119-111 i Cleveland Cavaliers. Grande protagonista il greco con una doppia doppia da 34 punti e 16 rimbalzi; bene anche Lillard con 31 punti a ...