Nasconde la droga in bocca durante un controllo… Denunciato nel sud pontino

(Di sabato 30 dicembre 2023) Pubblicato il 30 Dicembre, 2023 Nonostante il fantasioso tentativo, non è riuscito ad ingannare i carabinieri della Stazione di Itri ed è statoa piede libero “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente“. Si tratta di un 37enne, residente a Itri e già noto alle forze dell’ordine; i militari, impegnati nei consueti controlli alla circolazione stradale – che in questo periodo di festività natalizie il Comando Compagnia Carabinieri di Formia ha inteso maggiormente rafforzare – hanno notato il 37enne in atteggiamento sospetto aggirarsi per le vie del centro di Itri. Controllato, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina di 0,5 grammi, che aveva appena nascosto in… Laè stata recuperata e sono partiti gli accertamenti a carico della persona.la perquisizione ...

