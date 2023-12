Napoli | un centrocampista del Chelsea nel mirino di De Laurentiis?

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ilcontinua a guardarsi intorno alla ricerca di talenti da inserire nel proprio organico. Secondo alcuni quotidiano inglesi, come The Athletic, il club azzurro starebbe guardando proprio in Inghilterra, nello specifico Trevoh Chalobah. Trevoh Chalobah ha giocato le ultime partite con la fascia da capitano nel, pertanto in molti hanno pensato ad una permanenza del calciatore. Tuttavia, L'articolo

Abile il Monza nel gioco da dietro ma troppo rinunciatario dalla trequarti in su, lento il... l'unica chance prima dell'intervallo porta la firma di un, Anguissa, che ha ...IldelPiotr Zielinski ne ha approfittato per concedersi un week - end di pausa e questa mattina si è messo in viaggio con la sua famiglia con destinazione Venezia . Moglie e ...Zielinski sembra irremovibile nella sua decisione di non riaprire le trattative con il Napoli. Nonostante un accordo imminente con l’ Inter, sembra che il centrocampista non lascerà il club a gennaio.La partita vista dal Giornale. Un Napoli che non segna da tre partite di fila, bloccato dal Monza sullo 0-0. Non ci sono segnali positivi ...