Napoli-Monza in cinque meme | Meret ci salva il Capodanno | ringraziate tutti gli elfi Il nuovo cinepanettone di ADL è pronto

È stata una serata complicata quella di ieri per il Napoli . Gli azzurri non sono andati oltre lo 0-0 contro il Monza al Maradona, continuando... (calciomercato)

Marek Hamsik ha seguito in tv Napoli - Monza , postando poi sui social una sua foto . L’ex capitano azzurro continua a seguire la sua ex squadra. Ieri ... (napolipiu)

La Roma invece può approfittare del passo falso delche ieri ha pareggiato contro ilin casa per allungare sui campioni d'Italia, fermi a 28 punti come i giallorossi. In caso di vittoria,...... Inter 45; Juventus 40*; Milan 33*; Fiorentina 33; Bologna 31; Atalanta 29; Roma 28*;28; Lazio 27; Torino 24;22; Lecce*, Genoa 20; Frosinone 19*; Udinese 17; Sassuolo 16*; Verona* e ...Il Napoli è senza dubbio in uno dei momenti di maggior involuzione ... Anche ieri, in occasione della sfida contro il Monza allo stadio Maradona, la direzione di gara di Di Bello ha lasciato tante ...La stagione folle del Napoli prosegue tra errori sotto porta, risultati deludenti, malumori ed anche infortuni negli stessi ruoli.