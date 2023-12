Napoli | il sogno di ADL è sempre Federico Chiesa | la richiesta dell’attaccante della Juventus

(Di sabato 30 dicembre 2023) Aurelio De Laurentiis ha messo nel mirino un calciatoreper il prossimo giugno. Non si scopre ora, infatti, la stima del presidente partenopeo per, il quale è stato cercato diverse volte ai tempiFiorentina, con i bianconeri che però hanno anticipato la dirigenza campana. Ora per ilsi sarebbe riaperta la porta L'articolo

Del Genio critica duramente sui social De Laurentiis, Garcia e giocatori : per il Napoli serve un cambiamento radicale per uscire dalla crisi. Duro ... (napolipiu)

Il pareggio casalingo tra i fischi contro il Monza ha chiuso il 2023 a due facce del. Daper metà, con la festa scudetto del 4 giugno, quasi da incubo in quella successiva. Il cambio di allenatore da Rudi Garcia a Walter Mazzarri non ha sortito gli effetti sperati e tanti ...Lautaro Martinez (LaPresse) - Calciomercato.itIl nigeriano ha da poco rinnovato con ilfino al 2026 e ha una clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Un altrodei 'Gunners' è Lautaro ...11:13 - SKY SPORT - DUELLO NAPOLI-TOTTENHAM PER L'EX JUVE DRAGUSIN - Radu Dragusin, difensore centrale rumeno ex Juve, sarebbe conteso da Napoli e Tottenham, pronto a mettere sul piatto ...Mai titolare in stagione sotto le gestioni Garcia e Mazzarri l'attaccante argentino vuole partire a metà stagione: la richiesta a De Laurentiis e la corte dei grandi club ...