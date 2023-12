Napoli | De Laurentiis prova a soffiare un centrocampista alla Juve

(Di sabato 30 dicembre 2023) Emile Hojbjerg piace molto in serie A. Suldanese del Tottenham si è attivata da tempo lantus con Allegri come sponsor...

Dopo l'ultima partita del 2023,- Monza 0 - 0 , in conferenza stampa interviene Aurelio De. Il presidente delfa il punto della situazione sull'anno che va verso la fine: dal ritorno alla vittoria dello scudetto all'inizio difficile in ...Così il presidente delAurelio Dein conferenza stampa dopo il pari per 0 - 0 con il Monza. "Stasera devo anche pregare Gravina e Rocchi di cercare di dare un senso di equità, ma ...Altra delusione per il Napoli. La squadra di Walter Mazzarri non è andata oltre lo 0-0 in casa contro il Monza di Palladino. Tante le occasioni sciupate dai partenopei anche se nella ripresa Meret ha ...Il presidente del club campione d'Italia si assume le sue responsabilità e dopo Napoli-Monza fa mea culpa ... Intanto il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, fa mea culpa: "Tutta ...