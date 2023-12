Napoli | De Laurentiis negli spogliatoi dopo il Monza | la reazione

(Di sabato 30 dicembre 2023) È stata una serata complicata quella di ieri per il. Gli azzurri non sono andati oltre lo 0-0 contro ilal Maradona, continuando...

Se il Napoli è in crisi è colpa di Aurelio De Laurentiis, ma anche un po' degli arbitri . Dopo il deludente 0-0 in casa contro il Monza, con Meret ... (liberoquotidiano)

Il Napoli continua a guardarsi intorno alla ricerca di talenti da inserire nel proprio organico. Secondo alcuni quotidiano inglesi, come The ... (dailynews24)

In conferenza stampa ieri De Laurentiis è stato chiaro: intervenire immediatamente sul mercato per dare una scossa al rendimento deludente... (calciomercato)

Commenta per primo In conferenza stampa ieri Deè stato chiaro: intervenire immediatamente sul mercato per dare una scossa al rendimento deludente di questo. E nelle trattative ci sono i contatti con l'Atalanta: come racconta Il ...Lo 0 - 0 contro il Monza certifica il momento di difficoltà delcha vede allontanarsi la zona Champions. A fine partita il presidente Desi è preso la responsabilità dei risultati deludenti della squadra e ha invocato, fra le possibili soluzioni, ...La redazione di Sky Sport fa il punto sul mercato del Napoli. Priorità ad un difensore, c'è un nome in vetta su tutti, anche se sarà difficile ...La redazione di Sky Sport fa il punto sul mercato del Napoli. Priorità ad un difensore, c'è un nome in vetta su tutti, anche se sarà difficile ...