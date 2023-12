Napoli | cena a Roma con Simeone | spunta il retroscena sul futuro

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ci sono alcuni giocatori scontenti in casae tra questi non si può non inserire Giovanni. Pochissimo spazio per lui, anche...

... è stato altalenante: partite che non dovevamo perdere e trionfi come quello contro il'. ... Mai andato acon Mourinho 'No. Ma se capitasse, non penso che gli farei domande sulla Roma, che ...... presidente del: "Tutto quello che è successo fino ad ora è solo colpa mia. Mi assumo ...tornerò dalla Supercoppa in Arabia ci vedremo sul mare a Palazzo Petrucci e ci facciamo una bellae ..."Poco fa mi ha detto che era già in palestra ad allenarsi": nessuna pausa per Radu Dragusin, autore del gol che ieri sera ha fermato l'Inter a Marassi ...Il calciatore in questione ha detto no alla super offerta estiva che poteva consentire al Napoli di mettere a segno un'altra plusvalenza record.