Napoli | batosta clamorosa | solo due volte così in basso | stagione horror

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il 2023 deldi mister Walter Mazzarri si chiudere amaramente. Il dato rispecchia l’attuale momento degli azzurri. Dopo le festività natalizie, ildi mister Walter Mazzarri quest’oggi ha ripreso il discorso campionato andando incontro ad nuovo tonfo. Gli azzurri non sono andati oltre il punteggio di 0-0 nel match casalingo contro il Monza di Raffaele Palladino, rifilando alla tifoseria un’ulteriore dose di amarezza in questa prima parte di. Con questa di oggi, sono tre le gare consecutive in cui la squadra allenata da Walter Mazzarri ha mancato l’appuntamento con il gol. Dopo lo 0-4 in Coppa Italia con il Frosinone e lo 0-2 con la Roma, ilha mostrato difficoltà nel trovare la già del gol anche contro il Monza, rimediando uno scialbo 0-0. Tre gare di fila senza segnare, dato che non si è ...

