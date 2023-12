Murray dopo l’allenamento con Nadal | “Sta giocando bene e con tanta intensità”

Leggi su sportface

(Di sabato 30 dicembre 2023) Andye Rafaelhanno organizzato una sessione di allenamento insieme in vista dell’ATP 250 di Brisbane e al termine il britannico ha tenuto una conferenza stampa per valutarne l’andamento. “Era da molto tempo che non gareggiavo con qualcuno di loro e mi piacerebbe affrontarlo ancora una volta in una fase finale di tornei importanti. Nel frattempo mi piace allenarmi con loro ogni volta che posso perché mi riporta alla mente dei bei ricordi e mi diverto davvero – ha detto ridendo Sir Andy -. È una notizia fantastica che possa gareggiare di nuovo. Noto che sta lavorando molto duramente, come ha sempre fatto, econ lui è davvero molto intenso. Stafisicamente e gioca ad un buon livello“. Alla domanda se vede cambiamenti nel gioco di Rafa,ha risposto: “Ci sono alcune ...