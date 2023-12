Motori in lutto | è morto Gil de Ferran Aveva cinquantasei anni

(Di sabato 30 dicembre 2023) Una fine anno tristissimo per il motorsport. Oggi, sabato 30 dicembre, èimprovvisamente adopo una rapida malattia Gil de, due volte Campione Indycar e trionfatore nella 500 miglia di Indianapolis nel 2003. La notizia è stata lanciata dal sito ufficiale della celebre competizione statunitense nella notte italiana. “Siamo terribilmente rattristati dalla notizia della tragica scomparsa odierna di Gil de– si legge – I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ad Angela, Anna, Luke e all’intera famiglia de. Gil definiva la classe come pilota e come gentiluomo. Come campione della INDYCAR e vincitore della 500 Miglia di Indianapolis, Gil ha realizzato tantissimo durante la sua carriera, sia dentro che fuori dalla pista.” L’inaspettato ...

