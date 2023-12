MotoGP | Pedro Acosta vuole stupire | “Serve pazienza | ma non arrivo per farmi degli amici”

(Di sabato 30 dicembre 2023) Sembra avere già le idee molto chiare, Campione del Mondo di Moto2 che, a partire dalla stagione 2024, farà il suo debutto ufficiale in. Il centauro in forza alla KTM (team GASGAS Factory Racing Tech 3) ha infatti rilasciato un’intervista ai media spagnoli, facendo intuire grandi ambizioni in vista della prossima annata sportiva. L’obiettivo del nativo di Mazarròn sarà quello di prendere confidenza con la nuova realtà nel modo più veloce possibile: “Mi piace essere aggressivo dentro e fuori dalla pista – ha detto l’iberico al canale RTVE -. Non entro inper, ma siamo consapevoli che servono molti passi in avanti per diventare competitivi. Quando saliremo di livello potremo capire se ci sarà modo di lottare, ma prima ci sono ...

... al successo di Pecco Bagnaia - Ducati Lenovo Team inche bissa il trionfo del 2022 con l'... fino alla vittoria diAcosta - Red Bull KTM Ajo in Moto2 con pinze, e pompe Brembo, di Jaume ......Luca Marini in Honda e quella di Fabio Di Giannantonio nel team VR46 la line - up dei pilotiper il 2024 è ora al completo. Da Marquez in Ducati Gresini all'atteso debutto da rookie di...Il campione mondiale Moto2 pronto per il salto in classe regina con Gas Gas (cioè una KTM colorata di rosso): primo obiettivo dare fastidio ai migliori ...Sarà l'unico rookie presente in griglia nel 2024: Pedro Acosta sbarca in MotoGP tra la curiosità generale di vedere se saprà rispettare le grandi aspettative su di lui, giustificate dai titoli vinti i ...