MotoGP | Pedro Acosta | “Dobbiamo imparare velocemente”

(Di sabato 30 dicembre 2023) Si prepara ad una esaltante stagione inancheche dopo il titolo in Moto2 vuole provare ad incidere anche nel massimo campionato mondiale. Di certo non una persona che si lascia abbattere facilmente o che non abbia coscienza dei suoi mezzi e questo lo ha dimostrato sia nella passata stagione, amministrata sempre con autorità, che nelle interviste. L’ultima l’ha rilasciata alla tv di stato spagnola ‘Telediario’ e ha parlato così.: “fare molti passi avanti prima di poter essere competitivi” Crediti foto: Pagina facebook del pilotaDeterminato e volenteroso di lasciare subito il segno.si è presentato così come riportato da Motorsport: “Mi piace essere aggressivo dentro e fuori dalla pista. Lo ‘Squalo di Mazarron’ non ...

... al successo di Pecco Bagnaia - Ducati Lenovo Team inche bissa il trionfo del 2022 con l'... fino alla vittoria diAcosta - Red Bull KTM Ajo in Moto2 con pinze, e pompe Brembo, di Jaume ......Luca Marini in Honda e quella di Fabio Di Giannantonio nel team VR46 la line - up dei pilotiper il 2024 è ora al completo. Da Marquez in Ducati Gresini all'atteso debutto da rookie di...Sembra avere già le idee molto chiare Pedro Acosta, Campione del Mondo di Moto2 che, a partire dalla stagione 2024, farà il suo debutto ufficiale in MotoGP. Il centauro in forza alla KTM (team GASGAS ...Il campione mondiale Moto2 pronto per il salto in classe regina con Gas Gas (cioè una KTM colorata di rosso): primo obiettivo dare fastidio ai migliori ...