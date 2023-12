Morto Paolo Graldi | grande voce del giornalismo italiano | aveva 81 anni

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Adnkronos) –il giornalista. Nato a Bologna il 27 maggio 1942, è stato inviato al Corriere della Sera e direttore del Mattino e del Messaggero.ha iniziato giovanissimo a scrivere per alcune testate locali, per trasferirsi poi a Roma per lavorare prima con 'Paese Sera', poi con il 'Corriere della Sera'