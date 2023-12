Morti in incidenti sul lavoro | 968 in Italia da gennaio a novembre | Puglia in zona rossa Report

Gli infortuni e lesul lavoro continuano a rappresentare una emergenza per il nostro Paese. Sono quasi mille le ... in percentuale, di. Sempre allarmante il dato relativo alle denunce ...Come si vede dai dati ONU, in effetti, del totale deiinstradali solo il 30% è costituito da automobilisti; al contrario, più del 50% di essi è composto da pedoni (23%) , ...Almeno due detenuti sono morti e altri sei feriti dopo che alcuni prigionieri hanno appiccato un incendio in una cella del carcere di Comcar, in Uruguay. Lo ha reso noto il Ministero dell'Interno urug ...Almeno due detenuti sono rimasti uccisi e altri sei feriti dopo che alcuni prigionieri hanno appiccato un incendio in una cella del carcere di Comcar, in Uruguay. Lo ha reso noto ieri sera il Minister ...