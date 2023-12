Monzamania | il Maradona ha scoperto Palladino | il tecnico stuzzica il Napoli a giugno

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il 2023 del Monza si chiude con un risultato positivo come positivo è stato tutto l'anno solare dei brianzoli. Ala squadra...

... venerdì sera allo UPower Stadium arriverà la Fiorentina, il 29 dicembre la sfida alcontro il Napoli. Poi le riflessioni sul mercato: c'è il budget per potenziare una squadra già molto ...... venerdì sera allo UPower Stadium arriverà la Fiorentina, il 29 dicembre la sfida alcontro il Napoli. Poi le riflessioni sul mercato: c'è il budget per potenziare una squadra già molto ...Al Maradona, davanti a tanti parenti e amici, il campano Palladino (che qui potrebbe allenare il prossimo anno, ne parliamo dopo) si è inventato Gagliardini difensore centrale con una squadra molto ..."Quest'anno faremo pochi punti con le squadre che lotteranno per scudetto ed Europa e dovremo farne tanti con le altre". Ancora una volta Adriano Galliani ci aveva visto lungo. La frase risale ad iniz ...