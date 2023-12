Monza | due sorelline di 16 e 12 anni rubano mezzo milione di euro

(Di sabato 30 dicembre 2023) Duedi 16 e 12, il 24 dicembre, si sono intrufolate in un appartamento del centro die hanno portato via denaro e oggetti di valore per un ammontare totale didi. Un colpo perfetto, da parte di due ragazzine, alla Vigilia di Natale. Le giovani si stavano già allontanando con la refurtiva quando il proprietario di casa, rientrato verso le 13, le ha viste in strada. Un breve inseguimento, e poi l’arrivo tempestivo della volante della Questura che ha bloccato le due ragazzine di origini slave. Il proprietario ha notato la porta dell’appartamento aperta e due ragazzine con alcune borse in mano che sembravano quelle della moglie. Le ha quindi inseguite ed è riuscito a fermarle con l’aiuto di un passante. Le due bimbe hanno approfittato dell’assenza ...

Il pareggio casalingo tra i fischi contro ilha chiuso il 2023 afacce del Napoli. Da sogno per metà, con la festa scudetto del 4 giugno, quasi da incubo in quella successiva. Il cambio di allenatore da Rudi Garcia a Walter Mazzarri ......Due sorelline di 16 e 12 anni, il 24 dicembre, si sono intrufolate in un appartamento del centro di Monza e hanno portato via denaro e oggetti di valore per un ammontare totale di mezzo milione di eur ...Il 2023 del Napoli si chiude con il pareggio a reti inviolate contro il Monza al 'Maradona', ma soprattutto con 28 punti in classifica dopo 18 giornate ...