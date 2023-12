Minacce e percosse alla convivente e alla figlia | arrestato

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri pomeriggio a Grottaminarda i Carabinieri della locale Stazione, hannoun 65enne del posto presunto responsabile di “Maltrattamenti in famiglia”. A seguito di una segnalazione giunta al 112, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino disponeva l’invio di una pattuglia presso un’abitazione di Grottaminarda dove era stata segnalata una lite in famiglia. Qualche minuto e i Carabinieri sono giunti sull’obiettivo indicato dove un uomo, all’apice dell’ennesimo litigio verbale avvenuto tra le mura domestiche, con forte ira aveva aggredito fisicamente la donna e la, quest’ultima intervenuta per dividere la coppia. Con non poca fatica i militari operanti sono riusciti a calmare l’esagitato che, in un contesto di piena sicurezza, è stato condotto in Caserma. Secondo quanto riferito ...

E' accusato di avere maltrattato per lunghissimi anni la moglie con, ingiurie ed umiliazioni. Le impediva di frequentare altre persone, obbligandola a restare in casa e ...L'uomo è accusato di aver maltrattato per lunghissimi anni la moglie, con, ingiurie, umiliazioni e limitazioni alla libertà di movimento. L'indagato avrebbe impedito alla vittima di ...Dopo la denuncia i carabinieri hanno portato la donna e i figli in un centro antiviolenza. L’uomo denunciato anche per detenzione illegale di arma da fuoco ...Il 21 dicembre ad Altopascio i carabinieri hanno denunciato un 36enne di origini albanesi, domiciliato a Ponte Buggianese, per i reati di maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di arma da fu ...