Milano | in auto e in casa aveva un chilo di droga di sintesi | arrestato 43enne

(Di sabato 30 dicembre 2023), 30 dic. (Adnkronos) - Un cittadino italiano di 43 anni è statoper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' accaduto a. A procedere all'arresto gli agenti della squadra investigativa del commissariato Garibaldi Venezia, durante i quotidiani servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno notato un suv bianco transitare spesso nella zona della Stazione Centrale; ipotizzando che a bordo venissero trasportate sostanze stupefacenti, hanno deciso di tenere d'occhio i suoi movimenti. Ieri, intorno alle 13.30, l'è stata intercettata in via Zuretti e fermata per un controllo; il conducente è stato trovato in possesso di 400 euro in contanti, mentre nel bagagliaio è stata trovata una confezione da 270 grammi di Metilenediossipirovalerone Mdpv, ...

...chi risiede all'interno del perimetro sarà o meno esonerato dal ticket (aad esempio pagano anche i residenti). Per il momento un trattamento di favore sembra essere in vista solo per le......a. Ospite a Villa Ascosa, la bellissima Francesca Neri che si lascia immortalare davanti all'azzurro mare di Trani: è pioggia di click. Ad aprile si registra anche un'impennata di furti d'...Lanciavano pietre da un cavalcavia contro auto in transito e poi ne postavano i filmati sui social. Per questo due quindicenni sono stati denunciati dai carabinieri di Misano Adriatico, nel Riminese, ...La Guardia di Finanza di Milano, sempre durante i controlli in vista di Capodanno, ha sequestrato in città e nell'hinterland oltre 105.000 botti illegali, pari a 3,7 tonnellate di fuochi d'artificio.