Milano guarda al futuro nel segno della sostenibilità

Leggi su ildenaro

(Di sabato 30 dicembre 2023) di Agostino Marottasta cercando di diventare una città sempre più sostenibile in vari settori. In termini di mobilità, la città ha implementato una vasta rete di trasporti pubblici efficienti, tra cui metro, treni e autobus. Inoltre, sono stati promossi progetti per favorire la mobilità ciclabile, con la costruzione di piste ciclabili e la promozione dell’usobicicletta come mezzo di trasporto. Dal punto di vista energetico,sta lavorando per ridurre le emissioni di gas serra e promuovere l’efficienza energetica. L’obiettivo è quello di aumentare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Sono in corso diversi progetti per incentivare l’uso di energie pulite e migliorare l’efficienza degli edifici. La città sta anche cercando di diventare un centro di economia ...