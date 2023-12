Milano | furti per 450mila euro in centro | due arresti

(Di sabato 30 dicembre 2023), 30 dic. (Adnkronos) - Due cittadini serbi di 56 e 66 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati aperché gravemente indiziati di essere gli autori di una serie dicommessi tra ottobre e dicembre 2023 in gioiellerie, grandi alberghi e negozi di lusso del quadrilatero della moda. Ad eseguire gli, ae a Cesate, la polizia di Stato, nell'ambito di un'attività coordinata dalla procura di. L'attività di indagine, condotta dagli agenti della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile ha preso il via dopo un furto di una collana del valore di 123mila in una gioielleria in via Montenapoleone, commesso lo scorso 27 ottobre da due persone. Due giorni dopo, il 29 ottobre, le stesse persone hanno commesso il furto di 10 ...

A Milano il romanzo criminale registra un nuovo capitolo. «Ringrazio gli agenti di polizia per aver arrestato, ieri, l’ennesimo nordafricano che in ... (secoloditalia)

...locale dihanno confermato l'avvenuta alterazione del timbro della Prefettura di. L'... Crescono i, meno droga sequestrata - AUDIO La tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio Sound ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Criminalità in Italia,maglia nera. ...di criminalità più alto e le tipologie di reati più diffusi CRIMINALITÀ IN ITALIA In Italiae ...Milano – I ladri del lusso hanno colpito almeno quattro volte nel Quadrilatero della moda. Abiti eleganti e movenze sicure, si mimetizzavano al meglio in grandi alberghi e boutique per poi mettere a ...La polizia ha individuato due cittadini serbi. Tra ottobre e dicembre avrebbero rubato merce per oltre 450mila euro ...