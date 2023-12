Milano | furti di gioielli e di bottiglie di Dom Pérignon del Quadrilatero della moda | ecco come agivano i ladri del lusso

(Di sabato 30 dicembre 2023) La polizia ha fermato ae a Cesate, nell’hinterland, due uomini di 56 e 66 anni gravemente indiziati di essere gli autori di numerosicommessi tra ottobre e dicembre in gioiellerie, alberghi e negozi dinelcon un bottino stimato di 450mila euro. Le indagini sono cominciate dopo il furto di una collana da 123mila euro in una gioielleria Pomellato di via Monte Napoleone da parte di due uomini. Le stesse persone hanno rubato 10di vino del valore totale di circa 200mila euro al Four Season, hotel cinque stelle di via del Gesù. Il successivo 5 novembre i due uomini, insieme a un terzo complice, hanno messo a segno un altro furto nella gioielleria Gismondi all’interno dell’hotel Casa Baglioni, dove hanno portato via una ...

I loro target erano sempre di altissimo livello. Tanto che in pochi mesi, stando a quanto ricostruito dalla questura di, hanno messo a segnoper 450mila euro. Sono stati fermati. L'attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di, ha portato al fermo di indiziato di delitto - emesso ...AGI - Due cittadini serbi di 56 e 66 anni, entrambi con precedenti, sono stati sottoposti a fermo con le accuse di essere gli autori di numerosi, commessi tra il mese di ottobre e dicembre 2023, in prestigiose gioiellerie, grandi alberghi e negozi di lusso nel Quadrilatero della moda milanese . Le indagini della sezione reati contro il ...