Milano-Cortina 2026 | Zanella | “Costruzione di una nuova pista da bob? Il Cio non la ritiene essenziale”

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - il Cio stronca anche il ‘progetto light’ della pista da bob voluto da Salvini : “Bastano le strutture esistenti”

Fare una nuova pista da bob per le Olimpiadi 2026 a Cortina non è essenziale. Per soddisfare i bisogni degli atleti bastano le strutture esistenti e ... (ilfattoquotidiano)