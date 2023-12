Milan | van Basten | “Spero di rivedere uno Scudetto e di battere l’Inter”

Un match che rischia di essere decisivo per la sorte e il futuro di Stefano Pioli. Allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano, alle ore... (calciomercato)

In un momento sicuramente delicato e complicato per il Milan , a San Sir, è arirvato un amico storico del Diavolo, un personaggio grazie al quale i ... (sportface)

Un match che rischia di essere decisivo per la sorte e il futuro di Stefano Pioli. Allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano, alle ore... (calciomercato)

I tifosi rossoneri presenti a San Siro per assistere a Milan-Sassuolo hanno intonato un coro per Marco van Basten (pianetamilan)

Dopo il pareggio in extremis conquistato a Salerno , iltorna alla vittoria a San Siro superando 1 - 0 il Sassuolo , sotto gli occhi diBasten presente tribuna, grazie a un gol di Pulisic al 14' della ripresa. Con questi tre punti i rossoneri ...... in tribuna ospiti due grandi ex rossoneri come MarcoBasten e Mauro Tassotti. Primo tempo giocato a ritmi sostenuti dalle due squadre, con ila fare la partita e il Sassuolo attento in ...Il ritorno di Gabbia al Milan sembra ormai cosa fatta ma i rossoneri hanno bisogno di ulteriori rinforzi nella retroguardia: secondo Tuttosport Mukiele ...Dopo il pareggio in extremis conquistato a Salerno, il Milan torna alla vittoria a San Siro superando 1-0 il Sassuolo, sotto gli occhi di Van Basten presente tribuna, grazie a un gol di Pulisic ...