Milan | un segnale fortissimo dalla gara contro il Sassuolo | l’uomo in più è un insospettabile

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 30 dicembre 2023) La vittoria della 18ª giornata del campionato di Serie A delilha fornito un messaggio chiarissimo: Ismael Bennacer è un calciatore indispensabile nell’11 di Stefano Pioli, molto più dei vari Leao, Theo Hernandez, Giroud o Maignan. I rossoneri hanno confermato evidenti problemi dal punto di vista tecnico e fisico ma i tre punti rappresentano una boccata d’ossigeno non solo per la classifica ma anche per il morale., la svolta con Bennacer Bennacer, centrocampista classe 1997, ha mostrato una performance notevole nella sua seconda partita da titolare, contribuendo significativamente al successo della squadrail. La sua presenza in campo è stata determinante, evidenziando non solo la sua abilità tecnica ma anche un senso della posizione, ...