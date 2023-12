Milan-Sassuolo | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di sabato 30 dicembre 2023)è una partita valida per la diciottesima giornata diA e si gioca sabato alle 18:00:, tv e. Ilfatica a tenere il passo di Inter e Juventus e nell’ultimo turno i rossoneri, fermati a Salerno dall’ex Pippo Inzaghi, hanno perso ulteriore terreno nei confronti delle due concorrenti, le uniche al momento che danno l’impressione di potersi contendere il titolo. Il Diavolo ora deve recuperare 11 punti ai cugini nerazzurri e sette ai bianconeri. Calabria – IlVeggente.it (Lapresse)Stefano Pioli rimane fortemente in bilico: dopo il 2-2 con la Salernitana il club ha riflettuto sul futuro del tecnico emiliano, la fiducia gli è stata rinnovata ma non saranno tollerati altri scivoloni. Serve una risposta immediata già ...

