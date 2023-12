Milan-Sassuolo senza Ibrahimovic | Pioli minimizza | “Non è un problema”

(Di sabato 30 dicembre 2023) Zlatan, consulente di RedBird per il club rossonero, non sarà a 'San Siro' per: è in vacanza a Miami (U.S.A.)

Alle ore 18:00 c'è Milan-Sassuolo a 'San Siro'. Ecco Dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet (pianetamilan)

Stefano Pioli ha presentato Milan-Sassuolo in conferenza stampa ieri a Milanello. Non vuole sentire parlare di ultima spiaggia per lui (pianetamilan)

Questo pomeriggio in campo la sfida di Serie A tra Milan e Sassuolo, ecco le probabili formazioni con le scelte di Pioli e Dionisi. L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha ammesso di non essere affatto soddisfatto della classifica della sua squadra. Il neo-dirigente rossonero è oltreoceano, rientrerà il 4 gennaio. Da valutare la sua presenza per la trasferta di Empoli.