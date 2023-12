Milan-Sassuolo risultato 1-0 gol di Pulisic

Commenta per primo Il difensore delSimon Kjaer ha parlato a Sky dopo la vittoria sul: 'Siamo contenti, sono tre punti molto importanti per noi e anche per un difensore come me perché non abbiamo subito gol. Non abbiamo ...Primo tempo giocato a ritmi sostenuti dalle due squadre, con ila fare la partita e ilattento in difesa e sempre pronto a ripartire. Rossoneri in gol una prima volta dopo 7' con ...Stefano Pioli ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine di Milan-Sassuolo: è soddisfatto di aver chiuso il 2023 con una vittoria.MILANO (ITALPRESS) – Un Milan, in formazione rimaneggiata e piuttosto opaco, si prende i tre punti nell’ultima sfida del 2023 grazie all’1-0 casalingo inflitto al Sassuolo. E’ un gol di Pulisic nella ...