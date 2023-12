Milan-Sassuolo | Pioli sicuro | “Non ho mai pensato all’esonero”

Così l'allenatore delStefano Pioli dopo il successo per 1 - 0 sul. "L'abilità di un allenatore è cercare di capire e conoscere le propri squadra, io ho un gruppo molto responsabile, ...Leggi anche1 - 0, gol di Pulisic e Pioli riparte Udinese - Bologna 3 - 0, tris friulano e Motta si ferma Atalanta rientra in zona Europa con Lookman, 1 - 0 al Lecce e sesto postoFiorentina-Torino: Terza vittoria consecutiva per 1-0 della Fiorentina che grazie al gol di Ranieri si porta al quarto posto in classifica. La squadra di Juric invece chiude il 2023 in decima ...Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Sassuolo a San Siro: le sue dichiarazioni Ai microfoni di DAZN dopo la gara vinta col Sassuolo, Alessandro Florenzi ...